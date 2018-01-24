В России все-таки разрабатывают свою отдельную орбитальную станцию

Об этом сообщили представители РКК «Энергия», добавив некоторые технические подробности текущего варианта проекта. Разработчики сообщили, что в российской станции нового поколения будет 5 модулей, основным из которых и наиболее крупным будет научно-энергетический.

Также приводится информация о том, что масса станции будет около 60 тонн. Сейчас в РКК «Энергия» развернуты работы по проектированию трансформируемых модулей: выбран, экспериментально отработан состав и структура оболочки, подтверждены физико-механические свойства применяемых материалов. Обеспечена возможность перехода к опытно-конструкторским работам по созданию экспериментального изделия объемом около 100 кубометров.

Для транспортно-технического обеспечения станции планируется создание на базе корабля «Союз» грузовозвращаемого корабля, который обеспечит доставку на Землю до 500 кг грузов.

Добавим, что ранее сообщалось, что после 2024 года Россия планировала начать сборку на орбите национальной комической станции.