Минобороны официально заказало 10 Ту-160М



Российские военные разместили официальный заказ на 10 бомбардировщиков Ту-160М в Казани. Эта информация внесла определенную путаницу в ранее озвученные данные по Ту-160М2: Минобороны и СМИ окончательно всех запутали с версиями этого самолета. Подробности - в нашем материале.

Ту-160 это сверхзвуковой стратегический ракетоносец с двигателями НК-32, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. С 1981 по 1992 год были построены 36 таких самолетов. После распада СССР на Казанском авиационном заводе имени Горбунова собрали 3 машины: один самолет был построен в 2000-м, второй - в 2008-м, третий - в 2017 году. Всё это - машины первой серии, которая в общей сложности включает в себя все собранные на сегодня машины. На вооружении сейчас официально 16 таких Ту-160 (часть советских самолетов данного типа порезали на американские деньги украинцы в 1990-х годах).

В 2015 году стало известно о решении запустить производство бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин до 2030 года.

По версии Ту-160М информация пока следующая: сроки выполнения проекта определены с 2019 по 2027 годы. Обойдется каждая машина с индексом «М» примерно в 16 миллиардов рублей.

Таким образом, Ту-160М это либо 1) некая "промежуточная" версия перед Ту-160М2, который станет серийным как раз в середине 2020-х годов 2) вариант глубокой модернизации имеющихся Ту-160 (по принципу МиГ-31БМ - замена электроники, двигателей, вооружения) с параллельным запуском в серию М2 3) Версия "М" это и есть "М2", только в каком-то другом варианте.