Озвучены планы по ракетам Ангара на ближайшие 4 года



6 тяжелых носителей «Ангара-А5» будут собраны в Москве, начиная с 7-й ракеты производство планируют перенести в Омск полностью. Об этом сообщил генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко.

Также руководитель ракетостроительной корпорации рассказал, что вторая ракета «Ангара-А5» тяжелого класса будет поставлена Минобороны в 2018 году. Рассматриваются варианты запуска коммерческой нагрузки, если ГКНПЦ имени Хруничева будет сделано такое предложение.

Старт легкой «Ангары-1.2» намечен на 2019–2020 годы. Сейчас государством уже заказаны 3 ракеты «Ангара-1.2» и 3 «Ангара-А5».

До 2022 года на мощностях ГКНПЦ в Москве будут выпускать третью ступень тяжелой «Ангары-А5» и проводить общие испытания ракет этого семейства. Всего в столице за это время будет изготовлено 6 ракет «Ангара-А5». На данный момент они все находятся в заделе. Начиная с 7-й по счету - такие ракеты будут выпускаться в Омске на производственном объединении "Полет", по новой конструкторской документации.