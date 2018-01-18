Российские боевые самолеты отработали посадку и взлет с шоссе в Ростовской области



Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые в истории ВКС России совершили посадку на автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.

Посадка трех боевых самолетов оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом - самолеты касались асфальта и, «пробежав» несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо. Маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился лично командующий армией Виктор Севостьянов.

(видео ТАСС)