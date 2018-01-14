Мировая премьера нового российского робота Промобот 4-го поколения (ВИДЕО, ФОТО)

Отечественный разработчик робототехники из Перми представил на выставке потребительской электроники CES 2018 в США свою передовую машину – «Промобот в.4» (Promobot v.4). Также размещено первое видео, демонстрирующее возможности новейшего русского робота.

«Техносфера» уже рассказывала об этом замечательном российском проекте, который сейчас активно развивается в экспортном направлении (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3013). Как сообщают представители предприятия, новая версия Промобота способна встраиваться в глубокие бизнес-процессы, интегрироваться с внутренними системами компаний-заказчиков. Машина может заменить администратора, промоутера, гида, консьержа или продавца-консультанта. Также русский робот может общаться с людьми на общие и узконаправленные темы (в его базе более 100 тысяч речевых модулей на 7 языках), отвечать на специализированные вопросы, знакомиться и узнавать, передвигаться, избегая столкновений, и многое другое.