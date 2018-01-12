25 новых российских автобусов для Ростова-на-Дону



Дочернее предприятие КамАЗа – Нефтекамский автозавод – поставил 25 низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-51 в Ростов-на-Дону. Все они работают на компримированном природном газе. В 2018 году город приобретает сразу 100 новых российских автобусов.

Автобус НЕФАЗ-5299 может перевозить до 100 человек, в том 28 – на сидячих местах. Машина относится к классу Евро-5, оснащена кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола, маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания остановок, а также видеокамерами с возможностью удаленного онлайн-просмотра.



