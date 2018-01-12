Новая российская технология изготовления литья для двигателей



В России создана слитковая технология изготовления литых заготовок для поршней дизельных двигателей из нового сплава 1379С. Авторы разработки из Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) сообщают, что она идет на смену гранульной технологии и сплаву 1379П.

Новая технология рассчитана на применение в промышленном масштабе. Использовавшаяся ранее гранульная технология производства заготовок включала сложные, многопереходные и дорогостоящие работы. Ученые в короткие сроки провели оптимизацию химического состава по содержанию основных элементов сплава и кремния, обеспечивающих высокие литейные свойства. Также специалистам необходимо было разработать и опробовать модификаторы для обеспечения регламентированной структуры литой заготовки, измельчения частиц кремния, их равномерного распределения по сечению заготовки во обеспечение твердости на уровне не менее 120 единиц, что преимущественно отличает заготовки, полученные методом гранульной технологии. В результате разработка и внедрение технологии в производство стали значительно более простыми при сохранении качества на высоком уровне.

Отработку технологии литья заготовок из сплава 1379С проводили на участке малотоннажного опытно-промышленного производства алюминиевых сплавов ВИЛС. Поршни дизельных двигателей, сделанные из этих заготовок, полностью сохраняют эксплуатационные характеристики при любых температурах и обеспечивают уверенный запуск двигателя, когда температура опускается до -50 °С и ниже.