Выпущена первая опытная партия российского оборудования для высокоточных хирургических операций



Концерн «Вега» и Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники сообщили о начале испытаний первой отечественной навигационной хирургической станции – специального оборудования для проведения сложных хирургических вмешательств, уменьшения продолжительности операций, и снижения вероятности врачебной ошибки. Фактически это выход на передовые технологии, используемые в лучших образцах мировой медтехники для автоматизации операций.

Оба предприятия-разработчика входят в состав государственного холдинга «Росэлектроника». Сейчас первая партия оборудования поступает на испытания в российские медучреждения. Как сообщают ученые, принцип действия навигационной хирургической станции «основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента, после чего осуществляется привязка тела пациента к обобщенной 3D-модели». Станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch.

Станция состоит из нескольких функциональных модулей, смонтированных на передвижной стойке. Позволяет проводить операции в двух режимах – электромагнитном и оптическом. Принцип действия основан на отслеживании положения хирургических инструментов за счет электромагнитного поля или оптическим способом. Станция имеет возможность синхронизации с хирургическим оборудованием, загрузки данных КТ, МРТ, рентгенографии, УЗИ и построения обобщенной 3D модели, предоперационного планирования, в том числе удаленного. Современные хирургические навигационные станции позволяют хирургу точно ориентироваться в сложной анатомии во время проведения операций и с минимальной травмой для окружающих тканей осуществлять хирургические манипуляции.

Навигационные системы используются при хирургических вмешательствах, требующих повышенной точности, в частности, трепанации черепа, иссечении злокачественных и доброкачественных образований внутри черепной коробки, санации эпи- и субдуральных гематом, а также в ходе пункционной биопсии.

Разработка «Росэлектроники» по техническим характеристикам соответствует лучшим иностранным образцам, а в части программного обеспечение превосходит ряд из них. При этом, по предварительным оценкам, российская станция обойдется потребителям значительно дешевле аналогов. На сегодня интерес к ней проявляют специалисты ряда крупных клиник, причем не только российских, но и зарубежных.

Добавим, что наши ученые предприятий военно-промышленного комплекса, используя свой технологический задел, сегодня готовы предложить медицинские и другие передовые разработки, не уступающие по качественным характеристикам аналогам, но с совершенно адекватным ценообразованием.