В России ведется разработка новой технологии противовоспалительного препарата



Ученые из Томска сообщают о создании инновационного лекарства, обладающего противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, но при этом крайне низкотоксичного, в отличие от аналогов в мировой фармацевтике. За счет чего удалось сделать противовоспалительное средство высокоэффективным и достаточно безопасным для организма?

Как объясняют создатели новой технологии из компании ИФАР (Инновационные Фармакологические Разработки), большинство противовоспалительных лекарства в мире — это ингибиторы фермента циклооксигеназы, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Самые сильные из них — например, индометацин — практически не применимы длительными курсами, поскольку вызывают язву желудка, это побочный эффект ингибирования циклооксигеназы. Как быть людям с хроническими воспалениями, ревматоидным артритом? Препарат из Томска, в случае успешного прохождения всех испытаний, будет прорывом в терапии хронических воспалений, поскольку не влияет на циклооксигеназу. Его мишенью является другой фермент — индуцибельная NO-синтаза. У нового отечественного препарата не будет характерных побочных эффектов известных нестероидных противовоспалительных препаратов.

По результатам проведенных испытаний на животных получены выводы, что новый препарат обладает описанными свойствами, что дает ему перспективы в скором времени выйти на этап клинических испытаний.