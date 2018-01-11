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11.01.2018

В России ведется разработка новой технологии противовоспалительного препарата

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Ученые из Томска сообщают о создании инновационного лекарства, обладающего противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, но при этом крайне низкотоксичного, в отличие от аналогов в мировой фармацевтике. За счет чего удалось сделать противовоспалительное средство высокоэффективным и достаточно безопасным для организма?

Как объясняют создатели новой технологии из компании ИФАР (Инновационные Фармакологические Разработки), большинство противовоспалительных лекарства в мире — это ингибиторы фермента циклооксигеназы, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Самые сильные из них — например, индометацин — практически не применимы длительными курсами, поскольку вызывают язву желудка, это побочный эффект ингибирования циклооксигеназы. Как быть людям с хроническими воспалениями, ревматоидным артритом? Препарат из Томска, в случае успешного прохождения всех испытаний, будет прорывом в терапии хронических воспалений, поскольку не влияет на циклооксигеназу. Его мишенью является другой фермент — индуцибельная NO-синтаза. У нового отечественного препарата не будет характерных побочных эффектов известных нестероидных противовоспалительных препаратов.
По результатам проведенных испытаний на животных получены выводы, что новый препарат обладает описанными свойствами, что дает ему перспективы в скором времени выйти на этап клинических испытаний.

Тэги: 
индуцибельная NO-синтаза
медицина
Томск
фармацевтика
противовоспалительное
импортозамещение
циклооксигеназа
новые медицинские технологии
ИФАР
Разделы: 
Медицина

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