Российский процессор Байкал поступит в розницу до весны 2018 года

Разработчики отечественных процессоров Байкал-Т1, «Байкал Электроникс», опередили коллег из МЦСТ с процессорами «Эльбрус» по работе с физическими лицами. Если до этого оба процессора могли купить только юридические лица и по очень высоким ценам, то с 1 квартала 2018 года материнские платы БФК 3.1 с предустановленными 2-ядерными «Байкалами» доступны всем желающим в пределах 45-50 т.р.

БФК 3.1 (на фото внизу) называют «оценочными платами», хотя это серийный продукт, выпускаемый крупными партиями. Как сообщают разработчики, это одноплатный компьютер без графической подсистемы (специализированной видеокарты), видео обрабатывается при подключении платы к монитору центральным процессором. С точки зрения любителей меряться мощностью, установленный на плате БФК 3.1. процессор Байкал-Т1 (Baikal-T1) не является чем-то выдающимся – на нем можно решать офисные задачи, работать в интернете (на базе «байкалов» есть готовые компьютеры-моноблоки, заточенные как раз для такого функционала – «Таволга-2ВТ1» с 4 Гб оперативной памяти DDR3 и ОС «Астра Линукс»). Но они не являются основной сферой применения данного вида «железа».

Байкал-Т1 - процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC. Основными потребителями таких процессоров выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках растет в пределах 7-15% в год.

Тем не менее, начало положено. Перед нами русский процессор, который первым становится доступным для всех интересующихся альтернативой продукции американских разработчиков, доминирующей сегодня на рынке мира. «Байкал Электроникс», как уже писала «Техносфера» (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/2859 ) готовит 8-ядерный процессор другой архитектуры – ARM. Он тоже должен появиться в 2018 году, но пока в виде опытных партий.

Стоит предполагать, что в ближайшее время мы увидим похожие движения по тестированию розничного сегмента и у другого российского разработчика – МЦСТ. Сегодня его «Эльбрусы» представлены на рынке для организаций сразу несколькими моделями: 1-ядерные «Эльбрус-1С», 2-ядерные «Эльбрус-2С+», 4-ядерные «Эльбрус-4С», 8-ядерные «Эльбрус-8С» и еще один 8-ядерник «Эльбрус-8СВ» (или 8С2, с поддержкой DDR4) (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/2870 ).