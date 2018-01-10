Вертолет Ми-38: Запускается серийное производство



4 новых вертолета Ми-38 находятся в постройке на заводе в Казани – это машины серийной сборки для разных заказчиков. Также на предприятии ведется сборка Ми-38Т - версии вертолета для Российской армии. Параллельно в России завершаются испытания 4 летных образцов опытной партии.

Сейчас на новую машину имеются первые заказы на не менее чем 15 единиц – со стороны наших военных, также есть и гражданские покупатели. Вертолет Ми-38, создание которого началось в последние годы СССР и долгое время тормозилось экономическими проблемами авиаотрасли, должен был занять нишу между массовым средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Военная версия вертолета - Ми-38Т, которая отличается от базового по ряду параметров и составу оборудования. В том числе планируется установка топливной системы с защитой от взрыва, дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, специальных средств связи и другого оборудования.



Ми-38 оснащается 2 российскими двигателями ТВ7-117В (ОАО «Климов») мощностью на взлетном режиме 2500 л.с. каждый. Вертолет имеет взлетную максимальную взлетную массу около 16 тонн и способен перевозить до 5 тонн груза (или до 30 пассажиров) внутри фюзеляжа или до 6 тонн на внешней подвеске с крейсерской скоростью 290 км/ч.