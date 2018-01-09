Российские военные объявили о плановом отказе от Windows



С 2018 года Минобороны России начинает постепенный переход на единую защищенную операционную систему (ОС), разработанную на базе свободного программного обеспечения Linux, - Astra Linux Special Editon («Астра Линукс специальная версия»).

Это единственная операционная система, которая была одобрена одновременно ФСБ, Минобороны и ФСТЭК. Её разработкой занимается НПО «Русские базовые информационные технологии» («РусБИТех») совместно со специалистами Академии ФСБ.

ОС Astra Linux Special Editon уже несколько лет внедряется в системы российских силовых ведомств, спецслужб и государственных органов. Известно, что на ней базируется система Национального центра управления обороной, а также военные автоматизированные системы управления. Кроме того, она используется в работе действующего и проектируемого российского вооружения и техники. Например, в этом году Росгвардия получит крупную партию командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи, которые работают на базе Astra Linux. Эта же ОС будет установлена на первой партии «полевых» ноутбуков для Минобороны, которые разрабатывает Росэлектроника.

К настоящему моменту вышло ещё четыре релиза Astra Linux Special Editon — «Мурманск» (для отказоустойчивых серверов на критически важных системах), «Новороссийск» (для мобильных устройств), «Севастополь» (для настольных и мобильных устройств, а также сетевого оборудования) и «Керчь» (для высокопроизводительных серверов).

При этом отказ от американской Windows будет поэтапным: вначале это будут служебные компьютеры, потом – планшеты и даже смартфоны военных. На первом этапе образцы компьютерной техники под управлением новой операционной системы поступят на испытания в войска. Затем с учетом замечаний и доработок начнется отказ от американской платной операционной системы от Microsoft. В распространенной информации пока не сообщается подробностей о том, в какие сроки будет завершен переход на Linux в основных структурах нашей армии.

Решение Минобороны о переходе на российскую операционную систему является знаковым для всего госсектора и представляет собой позитивный пример импортозамещения в компьютерной сфере