Двухтопливный грузопассажирский Урал Некст (ВИДЕО)



Легендарный отечественный производитель грузовых машин представил модель грузопассажирского газового «Урала Некст» с краноманипуляторной установкой. В конце 2017 года он принял участие в 6000-км пробеге автомобилей на природном газе «Голубой коридор-2017: Иберия – Балтия».

Сообщается, что в новой разработке использована комбинированная топливная система с применением сжиженного природного газа и сжатого природного газа. Такая система позволяет заправлять автомобиль на станциях с обоими видами топлива, а суммарный запас хода составляет порядка 1000 км.