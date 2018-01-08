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08.01.2018

Двухтопливный грузопассажирский Урал Некст (ВИДЕО)

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Легендарный отечественный производитель грузовых машин представил модель грузопассажирского газового «Урала Некст» с краноманипуляторной установкой. В конце 2017 года он принял участие в 6000-км пробеге автомобилей на природном газе «Голубой коридор-2017: Иберия – Балтия».

Сообщается, что в новой разработке использована комбинированная топливная система с применением сжиженного природного газа и сжатого природного газа. Такая система позволяет заправлять автомобиль на станциях с обоими видами топлива, а суммарный запас хода составляет порядка 1000 км.

Тэги: 
Урал Некст
Ural Next
Иберия-Балтия
CNG
сжиженный природный газ
сжатый природный газ
ГАЗ
Разделы: 
Транспорт

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