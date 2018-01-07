В России в 2017 году выпущены 34 новых пассажирских самолета Сухой Суперджет



По объему производства региональных пассажирских самолетов данного типа в России вернулись на уровень самого благополучного для проекта «Сухой Суперджет» 2014 года. Тогда в Комсомольске-на-Амуре было выпущено 37 таких самолетов. Сейчас общее количество собранных SSJ100 превысило 150 единиц.

Крупнейшим эксплуатантом пассажирского «Сухого» на данный момент является российский «Аэрофлот» - 35 самолетов, вторым по величине флотом «суперджетов» располагает авиакомпания из Мексики Interjet - по контракту на 30 самолетов же поставлено 22 воздушных судна. Также, подводя итоги развития проекта в 2017 году, стоит отметить свершившееся проникновение SSJ100 на европейские маршруты под флагами перевозчиков Ирландии и Бельгии. Из российских операторов, получивших новые самолеты этого типа, отметим авиакомпании «Азимут», «Ямал», «ИрАэро».

Российские авиастроители в 2018 году рассчитывают сохранить объемы производства «суперджетов» на достигнутом уровне (не менее 30 машин) и ставят задачу на ближайшую перспективу выхода на выпуск до 40 машин ежегодно.