Российские ВКС в 2017 году получили 49 новых серийных боевых самолетов



Как сообщают отечественные специализированные блоги, поставки в завершившемся году новых боевых самолетов в ВКС России продолжались. В число 49 серийных машин вошли 17 Су-30СМ, 16 Су-34, 10 Су-35С и 6 Як-130.

Это далеко не вся техника, полученная нашими пилотами с российских авиазаводов. Количество опытной партии Су-57 (Т-50, ПАК ФА), проходящей испытания, достигло 10 единиц – 3 машины были подняты в небо в 2017 году. Также на испытаниях находятся 2 легких учебно-тренировочных самолета нового поколения Як-152, серийное производство которых разворачивается в Иркутске. В Казани собрали 2 новейших Ту-214ПУ-СБУС (самолет специального назначения – летающий пункт управления). В Воронеже также построили 2 Ан-148-100Е для Минобороны России (11-я и 12-я из 15 ранее заказанных машин).

