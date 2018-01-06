Команда КАМАЗ-мастер стартовала на ралли Дакар-2018

Российская команда раллийных грузовиков начала гонку Дакар-2018 в Южной Америке. На старт вышли 4 боевых экипажа команды (см. подробнее наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3003). На первом участке 42 гоночных грузовика со всего мира сошлись на сложном песчаном участке.

На подиум «Дакара» в грузовом зачете кроме камазовцев претендуют не менее 10 топ-экипажей. Кто они, основные соперники команды «КАМАЗ-мастер» в грузовом зачете?

В отсутствии извечного соперника камазовцев последних лет Жерара Де Роя (голландец решил пропустить Дакар и поучаствовать в проходящей в это же время африканской гонке Africa Eco Race) на трофеи высшей пробы от команды IVECO будет претендовать талантливый аргентинский гонщик Федерико Вильягра, в прошлом году он был четвертым в грузовом зачете «Дакара» (в 2016-м – третьим). В составе IVECO появился еще один опытный боец: команда Astana Motorsports из Казахстана заключила контракт с голландцами согласно которому один из грузовиков будет пилотировать Артур Ардавичус. К слову опытный стратег и талантливый пилот Артур был четвертым по итогам летнего ралли-марафона «Шелковый путь-2017». Принимая во внимание, что страховать Виллагру и Ардавичуса будет надежный Тони Генугтен, ни у кого нет сомнений, что IVECO будет прилагать максимум усилий для победы в гонке. Тем более, что финиш будет происходить в Кордобе – родине Виллагры. А ведь дома и стены помогают, тем более, именно на этих трассах легенда аргентинского автоспорта по прозвищу «Койот» семь раз становился победителем национального чемпионата по классическому ралли.

Главным голландским претендентом на титул победителя «Дакара» в отсутствии Де Роя выбравшего Африку, является Мартин Ван ден Бринк на спортивном капотном грузовике RENAULT. Янус ван Кастерен будет вторым пилотом в команде Мартина Ван Ден Бринка вместо Паскаля де Бара. Еще одна новость от RENAULT MAMMOET RALLYSPORT: на капотнике останется одна турбина вместо двух из соображений надежности двигателя. Также на грузовике RENAULT подготовленном конюшней MKR Марио Кресса поедет голландец Герт Хузинк (команда RIWALD DAKAR TEAM).

Команде TATRA INSTAFOREX LOPRAIS TEAM удалось договориться с организаторами гонки о том, что Алеш Лопрайс сможет принять участие в гонке на привычном для себя капотном грузовике собственной конструкции «Queen 69» (в этом году у названия появилась приставка Reborn), созданном на базе TATRA JAMAL. Видимо все противоречия с техническим регламентом ASO решены и известный гонщик (победитель ралли «Шелковый путь-2011», призер ралли «Дакар-2007», «Центрально-Европейского ралли», ралли «Шелковый путь-2009», обладатель 4-го места на «Дакаре-2015», и между прочим племянник Карeла Лопрайса, шестикратного победителя «Дакара») приложит все усилия, чтобы реабилитироваться за свою знаменитую фамилию и неудачи последних лет, когда ему приходилось участвовать в «Дакаре» на машинах команд IVECO, MAN и TATRA BUGGYRA.

Eще одна чешская команда TATRA BUGGYRA RACING выставит целых три машины. «Шелковый путь был отличным испытанием для нас. После оценки данных, мы внесли некоторые изменения, и после последнего теста я могу сказать определенно все сделано к лучшему», -прокомментировал лидер команды Мартин Коломы последние инновации перед «Дакаром», сделанные профессионалами из команды грузовых кольцевиков Buggyra. «Я знаю, что схватка будет жесткой, но мы уже убедились, что можем сражаться с самыми лучшими пилотами. Если все работает так, как должно, я не считаю это нереалистичной целью», - добавил победитель нескольких прошлогодних этапов Дакара.

Белорусская команда МАЗ-СПОРТавто участвует в ралли «Дакар» тремя экипажами – Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского. Как было заявлено на преддакаровской пресс-конференции в Минске, стратегия команды станет более атакующей: все три экипажа будут ехать на результат. Если раньше третий экипаж страховал других участников, то сейчас поедет в полную силу. Все гонщики будут стремиться занять высокие места, но будут помогать друг другу на трассе в случае необходимости.

По мнению руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина впереди 2 недели упорной спортивной борьбы. Камазовцам предстоит серьезно потрудиться, чтобы завоевать в 15-й раз титул чемпионов «Дакара».

По материалам официального сайта команды «КАМАЗ-мастер»