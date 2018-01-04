Подтвержден заказ еще на 2 новых СПК Комета-120М



Российские кораблестроители получили заказ на 2-е и 3-е по счету новые суда на подводных крыльях (СПК) проекта 23160 «Комета 120М». Головное (первое в серии) судно построено в 2017 году в Ярославле и проходит необходимое дооборудование в Севастополе, откуда весной 2018 года выйдет на пассажирскую регулярную линию в Крыму.

Вторая «Комета» нового поколения уже заложена на стапеле в Ярославле в декабре 2017 года, скоро начнется строительство еще одного такого судна. Работать эти два новых СПК будут на черноморских маршрутах между Крымом и Краснодарским краем с 2019 года.



В планах российских судостроителей – дальнейшее расширение производства судов проекта 23160, созданных в легендарном ЦКБ имени Алексеева. Всего планируется в ближайшие годы построить как минимум 20 «Комет-120М» для перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Формируется также новая компания-оператор таких судов. Проект по возрождению строительства скоростных «комет» осуществляется при поддержке Минпромторга России.