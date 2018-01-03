Представлено 4-ое поколение российских роботов Promobot

Отечественная компания «Промобот» из Перми выводит на мировой рынок робота (Промобот в.4), созданного в 2017 году. Сейчас у нашего Promobot’а всего два реальных конкурента – это японский робот Pepper и китайский Sanbot. С ними русские планируют сойтись в конкурентной борьбе на зарубежном рынке.

Четвертое поколение «промоботов» это «на 60% поменявшееся» третье. Для российского рынка при этом роботы новой серии предлагаются относительно по доступной цене – от 1,1 миллиона рублей, но в тех же США, где уже начали осваиваться «Промоботы» версии 3, цена будет в долларовом эквиваленте сформирована с учетом реалий местного рынка. К североамериканскому рынку российские создатели роботов не просто присматриваются – на нем решено дать бой всем конкурентам. Для этого с 9 по 12 января в Лас-Вегасе презентуют Promobot v.4.

Как говорят разработчики, Promobot v.4 обладает более стабильной механикой и электроникой, чем его предшественники. Роботы получили обновленное программное обеспечение, и в целом они стали намного надежнее. У четвертого поколения - новый корпус из пластика и карбона, который обеспечивает плавность движений, у робота теперь более надежная схемотехника, новая видеокамера и усовершенствованное оборудование для слежения за людьми. Также у него изменился дизайн. А вот стоимость осталась на уровне v.3, благодаря более доступной компонентной базе. Поэтому «четверка» – это новое воплощение своего предшественника. При этом в России продолжается серийное производство Promobot v.2, так как он рассчитан на другой сегмент рынка. Это робот-промоутер, предназначенный для развлечения потребителей услуг и товаров, он дешевле и имеет своего покупателя.

Четвертое поколение русских роботов из Перми планируется сделать массовым. Сейчас счет выпущенных «промоботов» уже пошел на первые сотни, но их должно стать намного больше. Несмотря на большое количество регулярно анонсируемых на Западе роботов, серийно выпускаются единицы. Как правило, те же американские стартапы пробуют сделать продукт, их хватает на год и они закрываются или перестают двигаться вперед. Таких компаний очень много – решения оказываются слишком дорогими, заявленные характеристики не соответствуют реальности и проекты сдуваются. Пока же большинство западных и азиатских роботов включают в себя функции устройств телеприсутствия, то есть просто позволяют человеку наблюдать за событиями в удалённом месте и минимально влиять на них.

Русский «промобот» 4-й серии уже сегодня может полностью заменить человека во многих сферах. Его набор программно-аппаратных средств позволяет клиентам получать услуги, не отходя от робота. Для этого он оснащен принтером печати чеков и фотопечати, терминалом оплаты и диспенсером выдачи карт.