Столица России готовится к массовому внедрению электробусов

Городское предприятие «Мосгортранс» запустило процедуру электронного отбора поставщика 300 серийных электрических автобусов (электробусов), зарядных станций для них и сервисного обслуживания. Заявки на открытый конкурс принимаются до 30 января: российские автогиганты ГАЗ и КамАЗ уже заинтересовались первым в России тендером на поставку пассажирского транспорта будущего.

Сообщается, что аукционы проведут 8 февраля 2018 года. Победители аукционов также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и нести финансовую ответственность за их бесперебойную работу. С поставщиками будет заключен 15-летний сервисный контракт, согласно которому они должны будут обеспечить полную функциональность подвижного состава и зарядных станций, неся за это финансовую ответственность. Это первый этап проекта развития этого транспорта в Москве. В дальнейшем власти столицы нашей страны планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов.

Московский электробус будет экологичным, высокомобильным и безопасным видом городского транспорта. Техническое задание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Проезд в электробусе будет комфортным для пассажиров любых категорий, в том числе маломобильных.

Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Обязательным условием договора на поставку электробусов станет локализация производства подвижного состава на территории России.

Техническим консультантом правительства Москвы по теме электробусов выступает ФГУП «НАМИ». Кроме того, уже внесены изменения в госпрограмму развития транспорта - с 2021 года столица нашей Родины начнет закупать только электробусы вместо обычных автобусов.