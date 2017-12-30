Крупнейший в России нефтезавод запустил автоматизированную герметичную эстакаду АУТН-1



На самом большом в нашей стране нефтезаводе – в Омске - завершилось строительство новой автоматической установки тактового налива (АУТН-1) производственной мощностью 1,2 млн тонн в год. Строительство производственного объекта входит в масштабную программу модернизации ОНПЗ.

АУТН-1 позволит отгружать потребителям 11 видов продукции сразу на двух железнодорожных путях. Протяженность объекта - 460 метров. Здесь смонтированы 144 современных устройства герметичного налива нефтепродуктов, оборудованных каплесборником, телескопической наливной трубой и герметизирующей крышкой для налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

На каждую герметизирующую крышку устанавливаются контрольно-измерительные приборы, которые увеличивают точность измерения количества отгружаемого потребителю продукта, а также несут функции защиты вагон-цистерн от перелива. Эстакада - первая в России, где для контроля уровня нефтепродукта в цистерне используются радарные уровнемеры, позволяющие непрерывно контролировать уровень продукта. Для дополнительной защиты от перелива используются сигнализаторы предельного уровня продукта в вагон-цистерне. Высокоточные измерительные системы налива позволяют снизить погрешность измерений объемов отгружаемого в цистерны топлива до когда-то казавшейся фантастической цифры – 0,5%.

Кроме минимизированного почти до нуля воздействия на окружающую среду, новая установка работает быстрее своей предшественницы из конца прошлого века почти на 30% - теперь около двух с половиной часов уходит на наполнение огромного железнодорожного состава.

Примечательно, что на данном объекте основное оборудование – российского производства. Инвестиции в проект строительства АУТН-1 составляют 2,8 млрд руб.

Добавим, что на Омском НПЗ сейчас развернуто самое масштабное за его постсоветскую историю строительство новых производственных объектов. В течение ближайших лет предприятие станет одним из наиболее развитых в технологическом плане нефтезаводов мира.