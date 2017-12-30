Тяжелая российская МБР РС-28 Сармат вышла на испытания

В отечественных СМИ распространяется информация о первом проведенном бросковом испытании новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (РС-28, Р-28, 15А28) в Архангельской области. Успешно отработан выход ракеты из шахты за счет срабатывания порохового аккумулятора давления. В начале 2018 года пройдут еще 2 аналогичных бросковых испытания, после чего начнутся полноценные запуски МБР.

РС-28 представляет собой новое поколение тяжелых МБР, разработанное для замены устаревающих предшественников - РС-20В «Воевода» (по западной классификации SS-18 Satan, "Сатана"). Новая российская ракета имеет дальность полета до 16000 км и оснащена новыми гиперзвуковыми маневрирующими ядерными боеголовками (см. наш материал 2015 года об их разработке - «проект 4202» или «Ю-71»), а также увеличенным количеством ложных целей.

«Сармат» спроектирован с расчетом преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО. Все компоненты новой ракеты, ее двигатель РД-264, радиоэлектронная начинка, гиперзвуковые блоки и т. д. - создано и производится в России. На сегодняшний день, это самая мощная и совершенная МБР мира.

Производитель новых МБР, завод «Красмаш», начиная сборку опытных РС-28, продолжает выполнять текущий гособоронзаказ на морские МБР типа Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер» для оснащения российских ударных атомных подводных лодок.