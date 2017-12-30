300-метровый российский газовоз доставил СПГ в Великобританию



В преддверии Нового года первый тяжелый российский ледокольный газовый танкер проекта «Ямалмакс» доставил партию сжиженного природного газа (СПГ) с месторождения на Ямале в английский порт. 300-метровый гигант своей поставкой закрыл срочную потребность Великобритании в газе в связи с аварией на английском трубопроводе в Северном море.

Танкер «Кристоф де Маржери» построен в Южной Корее для Совкомфлота и назван в честь погибшего в 2014 году руководителя французской компании Total, выступавшего достойным партнером нашей страны в проекте «Ямал СПГ» и не прекратившего сотрудничество с Россией во время «санкционного» обострения. Следующие строящиеся танкеры-газовозы проекта «Ямалмакс» носят названия русских исследователей Арктики: «Эдуард Толль», Рудольф Самойлович», «Борис Вилькицкий», «Федор Литке», «Владимир Русанов», «Владимир Визе». Сообщается, что после 2020 года несколько аналогичных газовозов могут быть заложены на новых мощностях «Звезды».

Газовозы данного проекта построены по ледовому классу Arc7 и рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов. Эти суда могут самостоятельно работать во льдах толщиной до 2,1 метра.