В России разработан новый сплав для атомной и аэрокосмической отрасли

В Томском государственном университете создан сплав на базе ванадия, титана и хрома, устойчивый к высоким радиационным нагрузкам. Его планируют использовать для изготовления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах, а также в двигателестроении.

Проведенные испытания на базе Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской Академии наук подтвердили свойства нового материала. Как говорят ученые, радиационные нагрузки на конструкции в реакторах на быстрых нейтронах значительно выше, чем в реакторах второго и третьего поколения. ТВЭЛы являются главными конструктивными элементами ядерного реактора, они устанавливаются в активной зоне, поэтому для их изготовления требуются материалы с особенными характеристиками. В конце 2018 года полученный сплав начнут использовать в промышленности. В его разработке задействованы около двух десятков ученых в Томске. Финансирование исследований осуществляется по государственной целевой программе.