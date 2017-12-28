Приобретение 2 новых Ил-96-400М будет профинансировано из госбюджета

Государственная транспортная лизинговая компания получит необходимое финансирование для приобретения 2 дальнемагистральных пассажирских Ил-96-400М новой серии производства Воронежского авиазавода. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России.

Машины будут в дальнейшем переданы в лизинг по стандартным рыночным схемам компании-эксплуатанту. Речь идет о новых воздушных судах, которые должны быть собраны в Воронеже в ближайшие годы по обновленному проекту. В заявленных ранее планах фигурирует строительство 6-8 таких самолетов в качестве первой серии.

Ил-96-400М на сегодняшний день является самой большой российской пассажирской машиной, но на бумаге: пока строился в единичных вариантах лишь его грузовой вариант Ил-96-400Т. Салон Ил-96-400М будет примерно на 10 метров длиннее Ил-96-300. В нем разместят 390 пассажирских мест.

Ранее эксплуатировались и выпускались небольшой серией самолеты Ил-96-300 с двигателями ПС-90А тягой около 16 тонн каждый (используются специальным правительственным авиаотрядом для перевозки Президента России и первых лиц государства, а также государственной авиакомпанией Кубы – Cubana). На 400-й версии используются ПС-90А-1 с повышенной тягой на 1,4 тонны. Обсуждается проект установки на перспективную версию Ил-96 новейших двигателей ПД-14, но даже в случае положительного решения такая машина выйдет на испытания не раньше, чем через 5-7 лет.