Российские железнодорожники проложили в Крыму более 500 км ВОЛС



Самое масштабное технологическое обновление для Крымской железной дороги в составе «РЖД» в 2017 году – это прокладка и запуск новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая позволил серьезно нарастить мощность каналов передачи данных и обмена информацией между главными станциями полуострова.

Новая телекоммуникационная система, прокладка которой велась с весны 2016 года, введена в строй полностью 22 декабря 2017 года. Проведена проверка качества связи между структурными подразделениями в Керчи, Джанкое и Севастополе, подтвердившая работоспособность новых скоростных каналов. Как сообщают российские железнодорожники, новая ВОЛС будет полностью интегрирована в единую систему передачи данных РЖД, и в течение ближайших лет соединит все железнодорожные станции Крыма.