В 2017 году в Новочеркасске выпустили 1033 новых российских двигателей для тепловозов



Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в течение года выпустил более 1 тысячи тяговых двигателей ДТК-417 для отечественных тепловозов по программе импортозамещения. 2 года назад здесь начали проект по производству двигателей и генераторов для тепловозов Коломенского и Брянского заводов.

При разработке тяговых двигателей типа ДТК-417 были применены апробированные конструктивные и технологические решения, которые подтверждены положительным опытом эксплуатации электровозных коллекторных тяговых электродвигателей. Применение данных конструктивных решений позволило унифицировать часть деталей необходимых для изготовления остовов тяговых электродвигателей ДТК-417 с различными типами смазки и подвески моторно-осевых подшипников, повысить долговечность и надежность коллекторного узла, обеспечить большую эффективность изоляции узлов двигателя и в целом повысить их эксплуатационную надежность.

Тяговые электродвигатели ДТК-417 четырех типов выпускаются для магистральных грузовых и пассажирских тепловозов, а также для маневровых локомотивов различных моделей, выпускаемых на предприятиях российского «Трансмашхолдинга». Всего с начала реализации проекта в 2015 году уже изготовлено почти 1900 двигателей ДТК-417 различных модификаций, причем в 2017 году – более половины этого объема.

Выпуск двигателей и генераторов для тепловозов на мощностях НЭВЗ вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга РФ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Завод получил заем в размере 106,8 млн рублей под 5% годовых на срок до 2020 года от федерального Фонда развития промышленности.