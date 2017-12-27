Команда КАМАЗ-мастер готова к борьбе за мировое лидерство на Дакаре-2018 (ВИДЕО)



Лучшая в мире команда гоночных грузовиков – российский «КАМАЗ-мастер» - 6 января 2018 года стартует на очередном ралли «Дакар» в Южной Америке. 14-кратные победители главной гонки грузовиков мира снова идут в бой!

Сороковой по счёту «Дакар» пройдёт по территории трёх стран – Перу, Боливии и Аргентины. В 2018 году нашей команде исполняется 30 лет. Снова в тяжелой схватке в условиях бездорожья и природных преград наши гоночные КАМАЗы сойдутся с IVECO, TATRA, RENAULT, SCANIA, LIAZ, МАЗ и другими командами известных мировых производителей. Всего на старт выйдут 42 спортивных грузовика.

На «Дакар-2018» «КАМАЗ-мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа:

№500. Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

№502 Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Мустафин.

№507 Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

№515 Пилот А. Шибалов; штурман Д. Никитин; механик И. Романов

Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима (столица Перу). На территории этой страны участники гонки проведут пять дней. Затем их ждут участки в Боливии с днем отдыха 12 января в Ла Пасе, а завершится рейд 20 января в Кордобе (Аргентина).



Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, что команда и, в частности, ее инженерно-конструкторский блок активно поработали в течение года. Сразу по приезду с «Дакара-2017», была запущена большая программа изменений и модификации спортивных машин. В составе команды в ралли «Дакар-2018» примет участие новый грузовик с рядным шестицилиндровым 13-литровым мотором, уже успешно зарекомендовавший себя во время ралли «Шелковый путь-2017. Москва-Сиань». Выступающий на этой машине экипаж Дмитрия Сотникова готов побороться за места на подиуме в грузовом зачете ралли «Дакар». Конечно это будет непросто – ведь это первый опыт, когда такой двигатель был установлен на бескапотную машину для того, чтобы соответствовать дакаровскому регламенту, который затронет машины «КАМАЗ-мастера» уже с января 2019 года. С учетом большого количества горных этапов на «Дакаре», на всех машинах были проведены работы по высотным настройкам и оптимизирована программа управления двигателем.



Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер»:

«Предстоящая гонка особенная. Во-первых, «Дакар» будет сороковым по счету, а во-вторых в следующем году команда «КАМАЗ-мастер» отмечает свой тридцатилетний юбилей. Вспоминая перипетии, связанные с участием нашей команды в этом экстремальном приключении, я ловлю себя на мысли, что к этому нельзя привыкнуть. Каждый «Дакар» - это новый вызов! Новые территории и страны, новые соперники, капризы стихии от проливных дождей, нехватки кислорода в горах до нестерпимой жары, сюрпризы в виде новых требований регламента и много еще всего, от чего никогда не заскучаешь и к чему тебя всегда будет безудержно тянуть. Юбилейные даты 2018 года накладывает на нас дополнительную ответственность. Конечно, мы будем бороться за победу. Вперед, КАМАЗ!»

Медиаресурс «Техносфера.Россия» желает нашей команде Победы. Мы болеем за вас, ребята!