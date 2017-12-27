Главным украшением нового терминала аэропорта Красноярска стал спутник Экспресс-АМ8



Как сообщает легендарное отечественное предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва» (ИСС), полноразмерный макет спутника его производства украсил запускаемый в Красноярске новый терминал международного аэропорта.

Это – «Экспресс-АМ-8», телекоммуникационный спутник образца 2015 года, выпущенный на ИСС имени Решетнева для обеспечения связи и вещания на территории от Европы до Америки. Спутник массой более 2 тонн имеет срок службы 15 лет и работает на геостационарной орбите.



«Экспресс АМ8» был изготовлен на базе спутниковой платформы Экспресс-1000НTB, которая по своим удельным техническим и эксплуатационным характеристикам более чем в 2 раза превосходит платформу спутников «Экспресс АМ33/44» МСС-767, предыдущую платформу ОАО ИСС. Одной из особенностей платформы является комбинированная система терморегулирования, где применяется полностью резервированный жидкостный контур. Оборудование платформы размещено на сотопанелях (с внутренним строением пчелиных сот), которые в свою очередь крепятся на изогридную («вафельную») центральную трубу.



На платформе применяются солнечные батареи на основе трёхкаскадных арсенид-галлиевых фотопреобразователей производства ОАО НПП «Квант» (Москва), литий-ионные аккумуляторные батареи Saft VS 180 производства французской компании Saft и стационарные плазменные двигатели СПД-100 производства ОКБ Факел (Калининград) для осуществления коррекции по долготе и широте.