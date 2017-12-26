Новое российское чистящее средство, разработанное учеными в Томске, поступило в розницу (ВИДЕО)



Российские ученые из томского лаборатории органического синтеза Томского государственного универститета, Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) совместно с опытно-производственной площадкой компании «Новохим» создали и внедрили в серийное производство новое чистящее средство с оригинальной эффективной формулой.

Разработка средства велась на протяжении 2 лет. Новинка обладает сложной формулой, в составе которой порядка 35 компонентов, что позволяет ей за считанные секунды удалять ржавчину и известковый налёт (накипь). Состав разрабатывался таким образом, чтобы с помощью 1 средства можно было эффективно и безопасно для потребителя очищать, как сантехприборы, так и бытовую технику. Как сообщают разработчики, их проект удалось уже не только запустить в производство, но и начать продвигать в розницу в магазинах крупных городов России под маркой SmartClean-H («Смартклин»). Средняя стоимость одной единицы товара – около 150 рублей.

С помощью средства можно очистить от минеральных отложений (накипи) и ржавчины ванну, раковину, унитаз, смесители, керамику, инструменты и бытовую технику с нагревательными элементами — чайник, утюг и так далее. По оценке специалистов ИХТЦ, его эффективность в семь раз выше аналогов, которые продаются на полках в розничных сетях при стоимости в 1,5-2 раза ниже.

У разработчика также есть линейка кислотных средств для очистки от минеральных отложений и ржавчины промышленного, котельного и теплотехнического оборудования, систем отпления, систем охлаждения автомобильных и судовых двигателей, а средство SmartClean-H предназначено для безопасного использования в быту.

