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26.12.2017

ЦАГИ распространило фото аэродинамических испытаний модели Ил-276

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Модель нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 испытали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Целью исследований являлось определение аэродинамических характеристик (АДХ) модели летательного аппарата с механизированным крылом на режимах взлета и посадки.

По результатам двух этапов испытаний модели — в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах — ученые ЦАГИ получили большой объем информации по аэродинамическим характеристикам самолета на режимах взлета и посадки. tsagi-1_0.jpg

«Техносфера» уже писала о проекте – см. http://tehnoomsk.ru/node/2946 . Как сообщается на сайте ЦАГИ, Ил-276 - проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 тонн на расстояние 2000 км со скоростью 750–800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на искусственных и грунтовых ВПП в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

Тэги: 
ЦАГИ
Ил-276
военно-транспортная авиация
ВТС
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Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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