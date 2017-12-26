ЦАГИ распространило фото аэродинамических испытаний модели Ил-276

Модель нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 испытали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Целью исследований являлось определение аэродинамических характеристик (АДХ) модели летательного аппарата с механизированным крылом на режимах взлета и посадки.

По результатам двух этапов испытаний модели — в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах — ученые ЦАГИ получили большой объем информации по аэродинамическим характеристикам самолета на режимах взлета и посадки.

«Техносфера» уже писала о проекте – см. http://tehnoomsk.ru/node/2946 . Как сообщается на сайте ЦАГИ, Ил-276 - проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 тонн на расстояние 2000 км со скоростью 750–800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на искусственных и грунтовых ВПП в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.