Самый высокий небоскреб Евразии преодолел отметку 430 метров (ФОТО)

Строительство 462-метрового здания «Лахта-центр» на окраине Санкт-Петербурга преодолело отметку в 430 метров в декабре 2017 года. Русский «небоскреб №1» уже сейчас является самым высоким в Евразии.



«Лахта-центр» это доработанный проект, ранее известный как «Охта-центр». Здание является главным офисом государственного сырьевого гиганта – «Газпром». Кроме центрального офиса одного из самых больших предприятий России в высотке разместятся научно-образовательный комплекс, планетарий, выставочные пространства, медицинский центр, многофункциональный зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных и костюмированных представлений, спортивный центр, открытый амфитеатр и еще целый ряд общедоступных сервисов, включая отделение банка, магазины, рестораны, кафе и т.д





Фото строительства по состоянию на декабрь 2017 года. Источник: skyscrapercity.com и российские блоги.