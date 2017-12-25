 ﻿
25.12.2017

Самый высокий небоскреб Евразии преодолел отметку 430 метров (ФОТО)

russian_skyscrapper_1_0.jpeg

Строительство 462-метрового здания «Лахта-центр» на окраине Санкт-Петербурга преодолело отметку в 430 метров в декабре 2017 года. Русский «небоскреб №1» уже сейчас является самым высоким в Евразии.

russian_skyscraper_2_0.jpg
«Лахта-центр» это доработанный проект, ранее известный как «Охта-центр». Здание является главным офисом государственного сырьевого гиганта – «Газпром». Кроме центрального офиса одного из самых больших предприятий России в высотке разместятся научно-образовательный комплекс, планетарий, выставочные пространства, медицинский центр, многофункциональный зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных и костюмированных представлений, спортивный центр, открытый амфитеатр и еще целый ряд общедоступных сервисов, включая отделение банка, магазины, рестораны, кафе и т.д
russian_skyscraper_4.jpg
russian_skyscraper_3_0.jpg
Фото строительства по состоянию на декабрь 2017 года. Источник: skyscrapercity.com и российские блоги.

Тэги: 
Лахта-центр
Охта-центр
Санкт-Петербург
Газпром
небоскреб
самый высокий небоскреб России
самое высокое здание в Европе
Разделы: 
Любопытно

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1