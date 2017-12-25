Появилась информация о российском самолете ДРЛО нового типа



В ряде специализированных СМИ появилась информация о новом отечественном самолете дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), проект которого разработан в Таганроге ТАНТК имени Бериева. Машина предположительно разработана для российского флота, в том числе перспективных авианосцев.

Представленный проект непривычен для «летающих радаров», самолет по компоновке ближе к современным малозаметным ударным машинам – привычной вращающейся над фюзеляжем антенны РЛС на нем нет: антенны АФАР разнесены по поверхности самолета, встроены в его конструкцию.



Также интересно и то, что новый самолет является реактивным. Особо стоит обратить внимание на форму будущей машины – в целом она традиционна и в то же время позволяет снизить его радиолокационную заметность. Пока нет данных о том, когда начнется постройка первого такого самолета.

