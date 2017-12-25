Подводная лодка проекта 636.1 ВМС Вьетнама выполнила стрельбы ракетами Калибр

Вьетнамские военно-морские силы распространили видео, где введенная в состав флота этого государства новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.1 выполняет запуск ракеты «Калибр-ПЛ». Россия построила и передала 6 таких специально построенных ДЭПЛ вьетнамским ВМС: 6-я по счету лодка вступила в состав флота в январе 2017 года.

Вьетнамский контракт включает в себя обучение экипажей, поставки вооружений и полный комплекс технического обслуживания. Ракеты 3М54Э Club-S (экспортный вариант «Калибра») входят в состав вооружения всех 6 подлодок, построенных в 2014-2017 годах в Санкт-Петербурге.

Лодка проекта 636 работает на глубине до 250 метров, автономность ее плавания составляет 45 суток, скорость подводного хода – 20 узлов. Субмарина предназначена для обороны побережья и имеет весьма низкий уровень заметности.