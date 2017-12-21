Российские ВКС заказали первую партию боевых вертолетов Ми-28НМ

Ростовский вертолетный завод («Роствертол», Ростов-на-Дону) получил заказ от наших военных на выпуск установочной партии новой версии боевого вертолета Ми-28 – Ми-28НМ. Это серьезно обновленная машина, опытный экземпляр которой уже находится с 2016 года на испытаниях.

Что нового внесли в конструкцию Ми-28НМ?

Изменена кабина экипажа – как и на версии Ми-28УБ машиной можно управлять с обоих мест - пилота и оператора вооружения. С учетом опыта боевых действий в Сирии, где русские винтокрылые «летающие танки» по-настоящему «гоняют» в реальных условиях, доработана защита: теперь лопасти из новых композитов выдерживают попадание даже 30-мм снарядов, в целом конструкция вертолета получила ряд изменений, повышающих его живучесть. Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях.

Установлены на Ми-28НМ и новые двигатели повышенной мощности, конструкторам удалось нарастить объем защищенных топливных баков.

Также российские военные сообщили, что на Ми-28НМ планируется установка перспективной нашлемной системы целеуказания и наведения, которая совместно с надвтулочной радиолокационной станцией значительно повысит эффективность боевого применения авиационного комплекса в любых погодных условиях.

Военные получат первые Ми-28НМ уже в 2018 году.