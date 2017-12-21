В Мьянме (Бирме) поступили на вооружение 6 заказанных в России Як-130

Военно-воздушные силы Мьянмы (Бирмы) сообщили об официальном вводе в строй 6 приобретенных в России новых учебно-тренировочных самолетов (УТС) Як-130. Это произошло после второй поставки с Иркутского авиазавода трех УТС, выпущенных в 2017 году. Всего азиатская страна заказала в 2015 году «более 10 Як-130».

Кроме ВКС России, основного эксплуатанта и заказчика Як-130 (более 80 самолетов), машины данного типа уже используют Алжир и Бангладеш (по 16 самолетов) и Белоруссия (8 самолетов). Учебно-тренировочный самолет может также использоваться как легкий истребитель-бомбардировщик.

Як-130 оснащен 2 двигателями АИ-222, выпускаемыми сегодня в России (с 2016 года без украинских комплектующих) тягой по 2500 кгс. Взлетная масса машины в зависимости от полетного задания составляет от 7250 до 10290 кг. УТС может нести до 3 тонн вооружения. Максимальная скорость самолета – 1060 км/ч. Для взлета/посадки Як-130 достаточно длины полосы около 1 километра (разбег – 550 метров, пробег -750 метров).