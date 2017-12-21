В России поставили на боевое дежурство сразу 3 загоризонтных РЛС СПРН

Российские военные объявили о вводе в постоянную эксплуатацию 3 радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ» – в Алтайском крае, Оренбургской области и Красноярском крае. Такие станции сейчас уже стоят на боевом дежурстве в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае.

Загоризонтные РЛС превосходят по своим возможностям советские системы предыдущего поколения («Днепр», «Дарьял»), экономичнее в плане энергопотребления и построены по модульному принципу. Станции типа «Воронеж-ДМ» способны обнаруживать гиперзвуковые и баллистические цели на расстоянии до 6000 километров (например, пуски ракет со стороны Аляски легко засекаются из Красноярского края и т.д.). Станция контролирует до 500 объектов одновременно. Стоит одна такая загоризонтная РЛС примерно 1,5 млрд рублей.

Кроме варианта «Воронеж-ДМ» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) входят РЛС типа «Воронеж-ВП» и «Воронеж-СМ».