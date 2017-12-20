Словацкие спасатели под впечатлением от первого знакомства с русским ПТС-ПС



Прибывшие с визитом в Россию представители делегации словацкой службы спасения DHZ POLE впервые увидели новый гражданский транспортер ПТС-ПС на полигоне. Эта уникальная машина создана на базе армейской амфибии ПТС-4 Омского танкового завода. Словаки, несмотря на так называемые «европейские санкции», выразили большую заинтересованность в приобретении такой техники.

По мнению гостей, русская амфибия просто уникальна. «Техносфера» уже писала о ПТС-ПС (см. http://tehnoomsk.ru/node/2807). Огромные размеры и формы транспортер унаследовал от военного «родителя». При этом амфибия оснащена гражданской комфортабельной кабиной с улучшенным обзором и новым двигателем.



Возможности транспортера позволяют ему работать в зоне стихийных бедствий при полном отсутствии дорожной сети (гусеничное шасси, разработанное на базе элементов конструкции танков Т-72 и Т-80). Машина отлично плавает — она может как спасательное судно работать в зоне затопления — запас хода позволяет плыть до 9 часов с грузом в огромном кузове массой до 18 тонн. По суше дальность ПТС-ПС составляет до 480 километров. На ровной дороге амфибия способна разгоняться до 55 км/ч.