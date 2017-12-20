Новые Р-419Л1 поступили на вооружение связистов Западного военного округа

Связисты общевойсковой армии Западного военного округа получили новые машины Р-419Л1 на вооружение вновь сформированной мотострелковой дивизии, дислоцированной в Белгородской и Воронежской области. Это подвижные релейные станции на базе КамАЗ-43501.

Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу на скорости до 150 Мбит/с. Оборудование Р-419Л1 выпущено на Омском радиозаводе имени Попова, - сообщает сайт "Омск 3000" со ссылкой на региональный Минпром.

Машины из Омска связи оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

По данным сайта производителя, Р-419Л1 предназначена для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий связи, использование в качестве временной радиовставки на повреждённых или ремонтируемых кабельных линиях связи, организации видеоконференцсвязи, передачи видеоданных по радиосигналу.