Открыт прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018»

Как сообщают организаторы, открыт прием заявок от компаний на соискание четвертой Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ–2018» - до 12 марта 2018 года. "Техносфера" уже не первый год поддерживает этот важный и статусный проект как информационный партнер.

К участию в конкурсе 2018 года приглашаются компании, работающие на российском рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Следует отметить, что на участие в Премии «ПРИОРИТЕТ-2018» уже поданы заявки от нескольких компаний, среди которых лауреаты Премии 2017 года — АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и компания «СтанкоМашСтрой».

Как и в прошлом году, конкурс проводится в два этапа. Поступившие заявки на участие сначала проходят отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По его итогам претенденту присваивается звание Номинанта, которое позволяет компании принять участие в финальном этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций «ПРИОРИТЕТ-2018».

Лауреатов определяет независимый Экспертный совет, в который входят представители власти, бизнеса, общественные деятели. Списки участников, номинантов и лауреатов премии «ПРИОРИТЕТ-2018» будут опубликованы на сайте Премии: http://prioritetaward.ru.

На прошедшей 17 ноября в Конгресс-центре ТПП РФ Церемонии награждения лауреатов и номинантов Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» был подписан меморандум о взаимодействии между Национальной Премией и международной выставкой «Импортозамещение».Синергия таких двух крупнейших событий — главной премии в области импортозамещения и ведущей выставки в этой области — предоставляет всем ее участникам новые возможности и преимущества. Объединение двух крупнейших отраслевых площадок в 2018 году позволит лидерам импортозамещения в рамках единого проектного поля реализовать две взаимосвязанные задачи: показать всем заинтересованным аудиториям свою продукцию на выставке «Импортозамещение-2018» и одновременно получить ее высокую оценку в рамках Премии «Приоритет-2018».

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в сентябре 2018 года на площадке международной выставки «Импортозамещение» (11-13 сентября).

Подать заявку можно на сайте Премии по адресу http://prioritetaward.ru/participate или позвонив по телефону +7 (499) 947-05-48, доб. 102, Оксана Герчакова.