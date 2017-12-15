4 новых легких самолета-амфибии из России прибыли в Иран

Состоялась торжественная церемония передачи иранским заказчикам (ВМС КСИР) четырех российских самолетов-амфибий ЛА-8 производства НПО «Аэроволга» (Самара). Машины будут использоваться для спасательных операций, патрулирования и других задач в прибрежных водах Ирана.

Сообщается, что российский самолет ЛА-8 перевозит до 8 человек, способен базироваться на воде и на обычном аэродроме, имеет максимальную дальность полета до 4000 км. С нагрузкой в 0,8 тонны летающая амфибия может находиться в небе почти 6 часов. Топливом для двигателей является автомобильный бензин: расход около 35 литров на 100 км полета.

