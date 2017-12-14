Российские ученые создали квантовый телефон

Физики Московского государственного университета (МГУ) успешно испытали технологию так называемого «квантового телефона» собственной разработки. Эта система связи полностью защищена от любой прослушки.

Как поясняют создатели российского «квантового телефона», ключи шифрования передаются по квантовой связи - их невозможно перехватить. За это отвечает сервер квантового распределения ключей. Сигналы, подвергнутые шифрованию с помощью этих ключей, передаются по традиционным каналам связи.

Чтобы продемонстрировать работу защищенной системы связи нового поколения физики создали в одной из лабораторий МГУ телефонную сеть из 2 рабочих мест и одного сервера. «Рабочее место» - это обычный компьютер, дополненный оптоэлектронный модулем. Модуль по оптоволокну соединен с сервером. Система работает под управлением специального российского программного обеспечения Инфотекс, приспособленного для работы с модулем.

Шифрование трафика между клиентами осуществляется напрямую, без участия сервера. Сервер занимается только квантовым распределением ключей. Усилению защиты способствует автоматическое симметричное распределение ключей. Благодаря квантовым ключам возможна частая смена ключей в режиме симметричного шифрования, если передается большой объем данных.

Поскольку невзламываемые методы шифрования уже существуют, уязвимым местом каналов связи остаются только ключи шифрования. Ключ можно перехватить, что лишает кодирование эффективности. Передача ключей по квантовой связи решает эту проблему, поскольку в квантовых сетях для шифрования используются одиночные фотоны, которые навсегда меняют свое состояние при чтении. Это делает незаметный перехват информации невозможным.

Недостатком квантовой связи является то, что фотоны очень легко меняют свое состояние. Поэтому передача информации возможна на расстоянии не более 100 км.

В МГУ рассчитывают развернуть опытную защищенную квантовую сеть большего масштаба на территории вуза уже в ближайшее время.