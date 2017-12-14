Новая российская линейка ОС поддерживает процессоры Байкал и Эльбрус

Операционная система «АЛЬТ» разработана командой программистов компании «Базальт СПО», ранее работавших над российским Linux-продуктом «Альт Линукс». Новая линейка ОС уже имеет 100%-российский репозиторий и кроме вариантов для привычного массового «железа» впервые включает версии для всех процессоров «Эльбрус» и «Байкал».

Одним из главных преимуществ новой операционки является возможность для каждого процессора собрать программный код, который отдает команды процессору сразу на его языке. В частности, на процессоре «Эльбрус» ОС АЛЬТ работает в «нативном» режиме — без эмуляции команд архитектуры x86. Как поясняют в «Базальт СПО», это позволяет существенно повысить производительность, при выполнении некоторых задач — «до сотен процентов».

О начале работ над данной системой было объявлено в декабре 2016 года, и спустя год объявлено о готовности продукта к использованию. Перед нами проект, когда российская ОС создается с учетом реалий и векторов развития отечественного «железа».

В состав созданной линейки операционных систем входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики. Поскольку каталоги и совместную работу можно реализовать и на серверах с российским процессорами, в частности, «Эльбрус», то заказчик сможет перевести критическую инфраструктуру на российскую ОС и российское «железо» одновременно. Ранее такой возможности не было.

Еще одно преимущество «АЛЬТ» вытекает из специфики российских процессоров. У «Эльбрусов» нет незадекларированных возможностей, что повышает уровень безопасности систем, где они используются. Появление линейки ОС, рассчитанных на работу с ними, должно сделать процессоры более востребованными. «Базальт СПО» утверждает, что может нарастить свою долю на рынке ОС для российских процессоров до 80% за три года. Разработчики также отмечают, что единая линейка операционок для всех отечественных процессоров облегчит разработчикам российского ПО портирование его в Linux.

Авторы проекта ставят весьма амбициозные цели – представить реально работающую систему, которая позволит комфортно мигрировать с американских решений Microsoft на отечественные разработки в масштабах ИТ-инфраструктуры российских предприятий.