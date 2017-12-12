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12.12.2017

Количество Су-30СМ на вооружении ВКС России достигло 100 машин

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В составе очередной партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, переданной российским военным с Иркутского авиационного завода, находится 100-я по счету боевая машина этого типа для Минобороны РФ.

Вслед за фронтовым бомбардировщиком Су-34, который собирают в Новосибирске, истребитель Су-30СМ из Иркутска стал еще одним типом современных боевых самолетов, выпущенных в России в 2000-2010х годах серией более 100 машин. Производство продолжается, самолеты поступают в части. Они успешно показали себя в боевых действиях на территории Сирии.
Добавим, что переброска Су-30СМ с предприятия-изготовителя в летные части осуществляется «своим ходом»: так звено истребителей, в числе которых находится юбилейная машина, выполнило полет на аэродром базирования на расстояние более 5000 км.

Тэги: 
Су-30СМ
Су-34
Иркутск
НПО Иркут
ИАЗ
НАПО
Сирия
ВКС России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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