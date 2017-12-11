Российский физик предложил и обосновал возможность запуска термоядерной реакции по-новому

Как сообщают российские специализированные издания, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, сотрудник ИПМ РАН Андрей Козлов доказал, что термоядерную реакцию можно запустить, используя уже существующие ускорители плазмы и магнитные ловушки, что может ускорить затянувшееся создание первых термоядерных реакторов.

Разработка отечественного ученого предполагает использование ее в технологии «медленного» термоядерного синтеза, который ранее планировалось запускать внутри токамаков и прочих магнитно-плазменных систем. Козлов предлагает использовать не токамаки или мощнейшие лазеры, а гораздо более скромные ускорители плазмы, считавшиеся раньше одним из рядовых компонентов магнито-плазменных термоядерных реакторов. Сообщается, что они представляют собой особые установки, разогревающие смесь из водорода и дейтерия до сверхвысоких температур и разгоняющие ее до нескольких сотен километров в секунду перед тем, как ее вводят в основное "кольцо" реактора, где плазму подхватывают магнитные ловушки и она разогревается еще сильнее.

По мнению ученого, термоядерную реакцию можно запустить и вне магнитных ловушек, если бы плазма была разогнана до гораздо более высоких скоростей, порядка 1500 километров в секунду. Это сделать достаточно сложно из-за того, что это потребует пропускания через ускоритель токов огромной силы, которые просто сожгут установку до того, как она успеет выработать достаточное количество плазмы.

По этой причине российским физикам и их американским коллегам, занимающимся созданием подобных плазменных «пушек», удавалось достичь заметно более скромных скоростей движения материи – около 400 и 200 километров в секунду. Профессор МГУ выяснил, как можно преодолеть эту проблему, создав компьютерную модель подобного ускорителя и потока плазмы, порождаемого им. Для того чтобы на подобных установках добиться большего ускорительного эффекта, нужно увеличивать разрядные токи до 2.5, а то и 6 мегаампер, но при таких токах конструкция просто сгорит. Поэтому токи должны быть разумными, такими, какие есть, а надо всего лишь уменьшить плотность газа, - уверен автор идеи.

Подобные методики ускорения плазмы, как отмечает российский ученый, могут найти свое применение не только при постройке термоядерных реакторов, но и в других областях науки и техники.