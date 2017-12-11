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11.12.2017

Заказаны первые КВП нового российского проекта 23321 Манул

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Для новых российских боевых ледоколов проекта 23350 («Иван Папанин» и «Николай Зубов») военные заказали пару новых катеров на воздушной подушке (КВП) разработки ЦКБ «Нептун» (проект 23321 «Манул»).

Каждый такой катер стоит около 100 миллионов рублей и имеет укрепленный корпус из алюминия и композитной брони. КВП «Манул» является развитием другого проекта «Пардус», также созданного инженерами ЦКБ «Нептун» и выпущенного небольшой серией из 3 судов.
114-метровые боевые ледоколы проекта 23350, в состав оснащения которых войдут новые российские КВП, будут вооружены 100-мм универсальными артиллерийскими системами А-190, универсальными контейнерными пусковыми установками для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». На борту будут базироваться два скоростных боевых катера типа «Раптор», и вертолёт семейства Ка-27/29.
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Тэги: 
проект 23321
КВП Манул
СВП Пардус
Раптор
проект 23350
ледокол Иван Папанин
ЦКБ Нептун
А-190
Калибр
Арктика
Оникс
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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