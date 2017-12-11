Заказаны первые КВП нового российского проекта 23321 Манул

Для новых российских боевых ледоколов проекта 23350 («Иван Папанин» и «Николай Зубов») военные заказали пару новых катеров на воздушной подушке (КВП) разработки ЦКБ «Нептун» (проект 23321 «Манул»).

Каждый такой катер стоит около 100 миллионов рублей и имеет укрепленный корпус из алюминия и композитной брони. КВП «Манул» является развитием другого проекта «Пардус», также созданного инженерами ЦКБ «Нептун» и выпущенного небольшой серией из 3 судов.

114-метровые боевые ледоколы проекта 23350, в состав оснащения которых войдут новые российские КВП, будут вооружены 100-мм универсальными артиллерийскими системами А-190, универсальными контейнерными пусковыми установками для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». На борту будут базироваться два скоростных боевых катера типа «Раптор», и вертолёт семейства Ка-27/29.

