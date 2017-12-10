400 новых КамАЗов для 1 российского покупателя

Отечественное предприятие «ИТЕКО» приобрело еще одну крупную партию новых магистральных тягачей КамАЗ-5490 Neo. В общей сложности за 2017 год только этот покупатель закупил более 400 таких машин.

Как сообщают представители автозавода, покупку партии в сразу 200 магистральных тягачей КАМАЗ-5490 Neo осенью этого года профинансировал «КАМАЗ-Лизинг». Специально для такого крупного покупателя как «ИТЕКО Россия» было разработано индивидуальное предложение, которое совместило в себе стандартную программу для крупного бизнеса «Большой лизинг», а также меру господдержки от Министерства промышленности и торговли «Российский тягач».