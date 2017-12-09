Когда будет готов ПД-35 (новые подробности проекта)

Создание нового российского тяжелого авиадвигателя ПД-35 в отличие от реализуемого проекта по разработке и запуску в производству ПД-14 потребует строительства новой производственной и испытательной инфраструктуры на заводе в Перми.

Об этом сообщили управляющий директор-генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов во время визита на предприятие министра транспорта РФ Максима Соколова. Первый в России двигатель большой тяги будет полностью отечественным. По аналогии с проектом ПД-14, ПД-35 определен базовым для семейства двигателей тягой от 25 до 50 тонн.

Общая стоимость программы с учетом капитального строительства комплекса испытательных стендов, нового логистического и сборочного цехов определена в 180 млрд рублей. ПД-35 должен завершить сертификацию в 2025 году.