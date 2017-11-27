В Томске создали новую российскую винторулевую колонку для арктических судов

Отечественное предприятие «Технология Маркет» сообщило о разработке по оригинальной технологии винторулевой колонки (ВРК) для буксира ледового класса по заказу Минобороны России.

Как сообщают разработчики, они полностью разрабатывают механическую часть ВРК, от конструирования до технологии, и включает в него новую собственную технологию — эксцентрико-циклоидальное зубчатое зацепление. Томский проект не зависит от поставок деталей из-за рубежа, конструкция позволяет изготавливать все комплектующие в России. Добавим, что зарубежные ВРК используют специальные подшипники большого диаметра (2-3) метра и ненадёжные, в ледовых условиях, зубчатые редукторы системы поворота.

Под томскую разработку в Ярославле достраивается судно, первый прототип выйдет на испытания в конце 2018 года (комплект из 2-х колонок мощностью по 2500 кВт будет поставлен для морского буксира проекта 23470, ледовый класс Arc4). В случае успешных испытаний сибирское предприятие планирует представить целый ряд винто-рулевых колонок подобной новой конструкции с использованием стандартных (каталожных) подшипников с новой конструкцией (с промежуточными телами) системы поворота.