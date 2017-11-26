Спущен на воду российский МРК проекта 22800 Каракурт (ФОТО, ВИДЕО)

На кораблестроительном заводе в Ленинградской области спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». МРК получил название «Тайфун». Сейчас на заводе строят третий и четвертый однотипные корабли.

Российский флот, как уже писала «Техносфера» (см. http://tehnoomsk.ru/node/2803), получил второй из 18 запланированных МРК проекта 22800. Кроме завода «Пелла» под Санкт-Петербургом новые «Каракурты» строят в Феодосии на заводе «Море» (сейчас там в работе 3 таких МРК), а также в Керчи (2 корабля). В ближайшее время к производству боевых кораблей проекта 22800 подключится судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре.

Добавим, что малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 полностью оправдывают свое название в честь опасного ядовитого паука. Они имеют компактные размеры (67 метров, 800 тонн), большой запас хода — до 2500 миль (более 4600 км), неплохую скорость — до 30 узлов (около 55 км/ч), а также могут действовать не только в прибережных водах — у кораблей хорошая мореходность. Самое интересное в русских «Каракуртах» это то, что они оснащены современными универсальными пусковыми установками ракет «Калибр» и «Оникс», а в перспективе могут получить и гиперзвуковые «Цирконы»