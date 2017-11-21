Отечественная марка микрофонов Октава возвращается

Ростех решил модернизировать производство микрофонов и акустической техники на заводе «Октава» в Туле. На выделенные государственные кредитные средства завод закупит современные станки и расширит продуктовую линейку. Предприятие начнет выпускать новые модели студийных микрофонов, наушники, гарнитуры для военной и гражданской авиации.

Разрабатывать новые продукты «Октава» начнет в 2018 году, серийное производство будет запущено в 2019 году. Закупка нового оборудования продолжится вплоть до 2021 года, а со II квартала этого же года начнут возвращать заем (и расплатятся по нему в I квартале 2023 года). По плану Ростеха к 2025 году выручка завода должна достичь 1 млрд рублей. Причем до половины дохода должны приносить проводные и беспроводные наушники для массового потребителя, которые «Октава» будет выпускать после обновления оборудования.

Добавим, что «Октава» это качественная отечественная техника, используемая как в ВПК, так и в гражданской сфере. Микрофоны под маркой "Октава" стоят в одном ряду с топовыми изделиями таких лидеров как Neumann, Rode, Shure, AKG, Audio-technica, Earthworks, Studio Projects и других.

Интересно, что именно в микрофон этой марки первый в мире космонавт Юрий Гагарин сказал легендарное «Поехали!».